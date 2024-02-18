İstanbul'da firari hükümlülere operasyon: 7 bin 397 kişi

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde 1 Ocak 2024 - 15 Şubat 2024 tarihleri arasında haklarında verilen hapis cezaları kesinleşen firari hükümlüleri yakalamak için yapılan operasyonlarda 25 bin 27 aranan şüpheli gözaltına alındı.

Bu kişilerden cezaları kesinleşen ve firari durumda olduğu tespit edilen 7 bin 397 kişinin işlemleri tamamlandıktan sonra cezaevlerine teslim edildi.

Yakalananlar arasında hakkında dolandırıcılık suçlarından 68 yıl 6 ay hapis cezası alan Selçuk T. ve 57 yıl 11 ay hapis cezası alan Fatih Y. de yer alıyor.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonlarda baskın yapılan evlerde çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.