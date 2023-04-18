İstanbul'da fırına silahlı saldırı

Bağcılar'da bir ekmek fırınına silahla ateş açıldı. Ekmek almak için sırada bekleyen müşterilerin kaçıştığı panik anları kameralara yansıdı.

İstanbul'da fırına silahlı saldırı

(DHA) İstanbul'un Bağcılar ilçesi Yüzyıl Mahallesi'nde 16 Nisan Pazar Günü saat 03.00 sıralarında cadde üzerinde bulunan Ramazan Ergin'e ait ekmek fırını, kimliği belirsiz kişi yada kişilerce kurşunlandı.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, müşterilerin kaçış anı kameralara yansıdı.

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Saldırı anından önce fırının önünde sohbet eden 3 kişi görülüyor.

Saldırıdan 4 saniye önce bir kişi, arkasına bakarak fırına giriyor. İçeri girdikten sonra fırının içerisine doğru ateş ediliyor.

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KURŞUN SIYIRDI

O esnada içeride bulunan 6 kişi panikle yere eğiliyor. Kurşun bir kişinin paltosunu sıyırıyor.

Fırın sahibi Ramazan Ergin, "Ben sadece müşteri ile ilgileniyordum. Nasıl ateş edildiğini göremedim. Silah sesleri duydum, içeride 5-6 müşterim vardı.

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Bir kişiyi sıyırdı, hastaneye kaldırılan olmadı.

Burada daha önce böyle bir şey olmadı. İlk kez denk geldik ama son 1 aydır bu bölgede sıkıntılar yaşanıyor" diye konuştu.

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