İstanbul’da gece yarısı dehşet! Metro çıkışındaki kafeye silahlı saldırı

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul'da metro istasyonunun çıkışında bulunan kafedeki müşterilere silahlı saldırıda bulundular. Saldırıda 3 kişi yaralandı. Polis, gece yarısı dehşet yaşatanlara yönelik çalışma başlattı.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında İstanbul Bağcılar ilçesi Göztepe Mahallesi Maslak Caddesi'nde bulunan Göztepe metro istasyonu çıkışındaki kafede meydana geldi. İddiaya göre, kafede oturan arkadaş grubuna yönelik, motosikletle gelen kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

İstanbul’da gece yarısı dehşet! Metro çıkışındaki kafeye silahlı saldırı

Şüpheliler hızla olay yerinden uzaklaşırken, saldırıda 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul’da gece yarısı dehşet! Metro çıkışındaki kafeye silahlı saldırı

Saldırıda yaralananlar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri kafede çalışma yaptı.

İstanbul’da gece yarısı dehşet! Metro çıkışındaki kafeye silahlı saldırı

İncelemelerin ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

İstanbul’da gece yarısı dehşet! Metro çıkışındaki kafeye silahlı saldırı

İstanbul’da gece yarısı dehşet! Metro çıkışındaki kafeye silahlı saldırı

İstanbul’da gece yarısı dehşet! Metro çıkışındaki kafeye silahlı saldırı

İstanbul’da gece yarısı dehşet! Metro çıkışındaki kafeye silahlı saldırı

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