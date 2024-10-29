İstanbul'da geceyarısı IŞİD operasyonu: 33 gözaltı

Düzenleme: Kaynak: ANKA
İstanbul'da geceyarısı IŞİD operasyonu: 33 gözaltı

İstanbul'da dini istismar eden terör örgütlerinden IŞİD'e yönelik operasyon düzenlendi. 10 ilçede önceden belirlenen adreslere yönelik operasyonda 33 kişi gözaltına alındı.

Savcılık ve emniyet yetkililerinden edinilen bilgiye göre, dini istismar eden terör örgütlerinden IŞİD'in yapılanmalarından AHİDDER’in "illegal mescid-medresede faaliyet yürüten ve "sözde hocalığını/liderliğini Mustafa Yakupoğlu (Kod adı) Mustafa Kahveci'nin ders-sohbet etkinlikleri düzenlediği, cihat içerikli mescit faaliyetleri kapsamında taban kazanma amaçlı tebliğ çalışmalarının yaptığı, mescit genelinde fitre, zekat ve infak adı altında para topladığı" belirlendi.

10 İLÇEDE 37 AYRI ADRESE OPERASYON

İstihbarat üzerine harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele Şubesi ekipleri gece yarısı 01.00 sıralarında 10 ayrı ilçede 37 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonlarda 35 şüpheliden 33'ü gözaltına alınırken suç delili olduğu belirtilen dijital materyallere el konuldu.

Savcılık yetkilileri, toplanan paraların Suriye'de PKK/YPG terör örgütü kontrolündeki kamplarda tutulan örgüt mensupları ve yanlılarına medrese açmak için kullanılacağının da belirlendiğine belirterek soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

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