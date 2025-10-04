İstanbul’da geçim maliyeti dudak uçuklattı: Asgari ücretli için imkansız hâle geldi

Kaynak: ANKA
İstanbul Planlama Ajansı’nın yaptığı açıklamaya göre İstanbul’da geçinmenin maliyeti 4 kişilik bir aile için 100 bin liranın üstüne çıktı. Ortaya çıkan maliyet, asgari ücretliler için İstanbul’da yaşamayı neredeyse imkansız hale getirdi.

İstanbul Planlama Ajansı’nın eylül ayı verilerine göre, İstanbul’da yaşamanın maliyeti 1 ayda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,86 artarken, dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 102 bin 45 liraya yükseldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) aylık olarak yayımladığı “İstanbul’da Yaşam Maliyeti Araştırması”nın Eylül 2025 sonuçları açıklandı.

4 KİŞİLİK AİLENİN MALİYETİ 100 BİN LİRAYI AŞTI

Araştırmaya göre, İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre yüzde 3,35 artış gösterdi, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 42,8 arttı.

İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti ise geçen aya göre 3 bin 310 lira artarak 102 bin 45 liraya yükseldi. 2024’ün eylül ayında ise bu maliyet 71 bin 431 lira olarak hesaplanmıştı.

