İstanbul Planlama Ajansı (İPA), ekim ayına ilişkin yaşam maliyeti verilerini açıkladı. Buna göre İstanbul’da dört kişilik bir ailenin aylık geçim maliyeti, bir önceki aya kıyasla yüzde 2,82 artarak 104 bin 927 liraya çıktı.

Yıllık bazda yaşam maliyetindeki artış oranı ise yüzde 42,30 olarak kaydedildi. Öte yandan asgari ücret üzerinden bir hesaplama yapıldığında İstanbul’da yaşamak ve geçinebilmek için yaklaşık 5 asgari ücret gerekiyor.

YAŞAM MALİYETİ ENFLASYONUN ÜZERİNDE

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ekim ayı enflasyon verilerine göre, tüketici fiyatları aylık yüzde 2,55, yıllık ise yüzde 32,87 oranında arttı. Bu veriler, İstanbul’daki yaşam maliyetinin genel enflasyonun oldukça üzerinde seyrettiğini gösterdi.

TÜRK-İŞ’TEN AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI RAPORU

TÜRK-İŞ’in son araştırmasına göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması (açlık sınırı) 28 bin 412 TL’ye yükseldi. Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçların dahil olduğu toplam harcama tutarı (yoksulluk sınırı) ise 92 bin 547 TL’ye çıktı.