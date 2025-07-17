İstanbul'da gençlerin kahreden kazası: Tek teker gösterisi facia ile bitti!

Düzenleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da gençlerin kahreden kazası: Tek teker gösterisi facia ile bitti!

İstanbul'da sokakta motosikletle tek tekerlek üzerinde giden 17 yaşındaki Muharrem Umut Ağırbaş, gidon hakimiyetini kaybedip aydınlatma direğine çarparak hayatını kaybetti. Motosiklette arkada oturan ve kazada ağır yaralanan 16 yaşındaki T.D. ise yoğun bakıma kaldırıldı.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında İstanbul Sarıyer ilçesi Ayazağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muharrem Umut Ağırbaş, arkadaşı T.D. ile 34 SG 1134 plakalı motosikletle yolda ilerlemeye başladı. Ağırbaş bir süre yolda motosikletin önünü kaldırarak tek tekerlek üstünde gitti.

İstanbul'da gençlerin kahreden kazası: Tek teker gösterisi facia ile bitti!

Metrelerce bu şekilde ilerleyen Ağırbaş, ön tekerleği yola indirdiğinde motosikletin gidon hakimiyetini kaybetti. Motosiklet aydınlatma direğine çarparken, sürücü Ağırbaş ve arkada oturan T.D. yere savruldu. Kazada iki arkadaş ağır yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul'da gençlerin kahreden kazası: Tek teker gösterisi facia ile bitti!​​​​​​​

SÜRÜCÜ ÖLDÜ ARKADADAŞI YOĞUN BAKIMDA

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Ağırbaş ve T.D., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İstanbul'da gençlerin kahreden kazası: Tek teker gösterisi facia ile bitti!​​​​​​​

Muharrem Umut Ağırbaş yapılan hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Arkadaşı T.D.'nin ise yoğun bakımda tedavisini sürdüğü öğrenildi.

İstanbul'da gençlerin kahreden kazası: Tek teker gösterisi facia ile bitti!​​​​​​​

TEK TEKERLEK ÜSTÜNDE GİTMİŞ

Diğer yandan polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, sürücü Ağırbaş'ın tek tekerlek üzerinde kalktığını ardından da sokakta bulunan aydınlatma direğine çarparak kaza yaptığını tespit etti.

İstanbul'da gençlerin kahreden kazası: Tek teker gösterisi facia ile bitti!​​​​​​​

Hayatını kaybeden Ağırbaş'ın bugün öğle namazına müteakip Sultan Selim Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Sanayi Mezarlığına toprağa verileceği öğrenildi.

İstanbul'da gençlerin kahreden kazası: Tek teker gösterisi facia ile bitti!

İstanbul'da gençlerin kahreden kazası: Tek teker gösterisi facia ile bitti!

İstanbul'da gençlerin kahreden kazası: Tek teker gösterisi facia ile bitti!

İstanbul'da gençlerin kahreden kazası: Tek teker gösterisi facia ile bitti!

İstanbul'da gençlerin kahreden kazası: Tek teker gösterisi facia ile bitti!

İstanbul'da gençlerin kahreden kazası: Tek teker gösterisi facia ile bitti!

İstanbul'da gençlerin kahreden kazası: Tek teker gösterisi facia ile bitti!

İstanbul'da gençlerin kahreden kazası: Tek teker gösterisi facia ile bitti!

İstanbul'da gençlerin kahreden kazası: Tek teker gösterisi facia ile bitti!

İstanbul'da gençlerin kahreden kazası: Tek teker gösterisi facia ile bitti!

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