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Macron'dan Türkiye’ye taziye mesajı

Fransa Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından İstanbul’daki patlamaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Fransa, terörizme karşı Türkiye'yle dayanışma içindedir” dedi. Macron da Türkçe bir mesaj paylaştı.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 04:26
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İstanbulda gerçekleşen terör saldırısı ardından Fransadan taziye mesajı geldi

Macron'dan Türkiye’ye taziye mesajı
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Fransa Dışişleri Bakanlığı, taziye mesajı yayınladı. Bakanlık sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Çok sayıda can kaybına yol açan İstanbul’daki bombalı saldırının ardından Türkiye’ye ve saldırıda hayatını kaybeden kurbanların ailelerine en içten taziyelerimizi sunarız. Fransa terörizme karşı Türkiye ile dayanışma içindedir” denildi.

MACRON DA TÜRKÇE MESAJ PAYLAŞTI

M acron, Taksim saldırısının, 13 Kasım 2015'de Paris'te 130 kişinin öldürüldüğü saldırının yıldönümünde yaşanmasını hatırlattı ve "Milletimiz için oldukça anlamlı olan bu günde, tam da 13 Kasım 2015 tarihinde hayatını kaybedenleri anarken, Türk halkı kalbinden, İstanbul'dan, saldırıya uğradı. Türk insanına mesajımız : acınızı paylaşıyoruz. Başımiz sağ olsun. Terörle mücadelede yanınızdayız." notunu paylaştı.

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