﻿Macron'dan Türkiye’ye taziye mesajı

Fransa Dışişleri Bakanlığı, taziye mesajı yayınladı. Bakanlık sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Çok sayıda can kaybına yol açan İstanbul’daki bombalı saldırının ardından Türkiye’ye ve saldırıda hayatını kaybeden kurbanların ailelerine en içten taziyelerimizi sunarız. Fransa terörizme karşı Türkiye ile dayanışma içindedir” denildi.

MACRON DA TÜRKÇE MESAJ PAYLAŞTI

M acron, Taksim saldırısının, 13 Kasım 2015'de Paris'te 130 kişinin öldürüldüğü saldırının yıldönümünde yaşanmasını hatırlattı ve "Milletimiz için oldukça anlamlı olan bu günde, tam da 13 Kasım 2015 tarihinde hayatını kaybedenleri anarken, Türk halkı kalbinden, İstanbul'dan, saldırıya uğradı. Türk insanına mesajımız : acınızı paylaşıyoruz. Başımiz sağ olsun. Terörle mücadelede yanınızdayız." notunu paylaştı.