İstanbul’da göçmen kaçakçılarına operasyon

Kaynak: AA
İstanbul'da göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve kaçak göçmenlere yönelik operasyon düzenlendi.

Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, yurt dışına gitmek için "şok evi" olarak nitelendirilen adreslerde bekleyen kaçak göçmenlere yönelik, Özel Harekat polislerinin desteğiyle operasyon gerçekleştirdi.

Zeytinburnu ilçesindeki baskında polis ekipleri geniş güvenlik tedbirleri aldı.

Zeytinburnu Yeşilyol D Sokak'ta tespit edilen 3 adrese operasyon düzenleyen polis, çok sayıda göçmeni yakaladı.

Gözaltına alınan göçmenlerin sınır dışı edilmeleri için gerekli prosedür başlatıldı.

Operasyonun Zeytinburnu haricinde 2 ilçeyi kapsayacak şekilde eş zamanlı yapıldığı öğrenildi.

