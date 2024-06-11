İstanbul'da göçmen kuşların harekatı başladı. Gidecekleri yerlerde esnaf etiketleri değiştiriyor

Kurban Bayramı tatilinin başlamasına sayılı günler kala İstanbul’da trafik yoğunluğu arttı. Bazı vatandaşlar tatile erken başlarken kentte trafik yoğunluğu yüzde 54 seviyesinde bulunuyor. İBB’nin açıkladığı trafik yoğunluğu haritasından elde edilen bilgilere göre Anadolu Yakası’nda trafik yoğunluğu yüzde 58 seviyesinde olurken Avrupa Yakası’nda ise yüzde 53 oldu.

Avrupa Yakası’na bakıldığında Esenyurt’ta trafik yoğun bir şekilde ilerlerken, Beylikdüzü’nden Küçükçekme’ye kadar trafik Ankara isitkametinde sıkışık durumda. Aynı güzergahta Edirne istikametinde ise trafik bazı bölgelerde sıkışıyor. Küçükçekmece’den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde kadar trafik zaman zaman yoğun hale gelirken, köprü çift taraflı akıcı durumda.

Anadolu Yakası’nda ise Üsküdar istikameti, Avrupa Yakası’na geçişte tıkalı olurken Anadolu Yakası’na gelişte ise akıcı durumda.

Anadolu Yakası’nın Ankara istikametinde trafik Ataşehir tarafında zaman zaman durma noktasına geliyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde trafik çift yönlü akıcı olurken, Avrupa Yakası’na geçişte Ataşehir’den Kavacık’a kadar zaman zaman durma noktasına geliyor. Trafik, Ümraniye ve Pendik’ten itibaren çift yönlü akıcı hale geliyor.