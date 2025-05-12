İstanbul'da göçük! Mahsur kalanlar var

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Çekmeköy Reşadiye Mahallesi'nde inşaat alanında göçük meydana geldi. Mahsur kalanlar var. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Çekmeköy'deki bir inşaat alanında göçük altında kalan 2 işçiden biri yaralı olarak kurtarıldı, diğer işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Reşadiye Mahallesi'ndeki inşaat alanında henüz bilinmeyen bir nedenle göçük meydana geldi.

1kapak-002.jpg

Göçük altında kalan 2 işçiyi kurtarmak için olay yerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu işçilerden biri yaralı olarak kurtarılıp sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Göçük altında kalan diğer işçiyi bulunduğu yerden çıkarmak için çalışmalar sürüyor.

Son Haberler
Günümüzün sinsi salgını! Sessiz tehlike herkesin kapısını çalabilir
Günümüzün sinsi salgını! Sessiz tehlike herkesin kapısını çalabilir
CHP’li belediye başkanları ‘büyük toplantı’ için yola çıkıyor
CHP’li belediye başkanları ‘büyük toplantı’ için yola çıkıyor
Sokak ortasında darp edilmişti! Damla olaydan sonra acı gerçeği açıkladı...
Sokak ortasında darp edilmişti! Damla olaydan sonra acı gerçeği açıkladı...
Müge Anlı’da Mekselina skandalı: Beyin yakan iddialar çileden çıkarttı
Müge Anlı’da Mekselina skandalı: Beyin yakan iddialar çileden çıkarttı
Siyaset arenasına yeni bir ittifak katılıyor! 25 parti bir araya geldi
Siyaset arenasına yeni bir ittifak katılıyor! 25 parti bir araya geldi