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Gökyüzündeki esrarengiz şekillerin gizemi çözüldü! Kimse gözünü bulutlardan alamamıştı

İstanbul’da dün gökyüzü 'Cirrocumulus' bulutlarıyla kaplandı. Taneli yapısıyla dikkat çeken bulutlar gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.

Galeri Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 15:37
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Gökyüzündeki esrarengiz şekillerin gizemi çözüldü! Kimse gözünü bulutlardan alamamıştı

Fotoğraf: Arslan Nihat Erdoğan/KUMBURGAZ

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Gökyüzündeki esrarengiz şekillerin gizemi çözüldü! Kimse gözünü bulutlardan alamamıştı

İstanbul'da dün akşamüstü gökyüzü 'Cirrocumulus' adı verilen bulutlarla kaplandı. Yüksek bulut tipi olan 'Cirrocumulus', mevsime bağlı düşük sıcaklıklar nedeniyle ortaya çıkabiliyor.

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İstanbul'da dün akşamüstü gökyüzü 'Cirrocumulus' adı verilen bulutlarla kaplandı. Yüksek bulut tipi olan 'Cirrocumulus', mevsime bağlı düşük sıcaklıklar nedeniyle ortaya çıkabiliyor.

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Gökyüzündeki esrarengiz şekillerin gizemi çözüldü! Kimse gözünü bulutlardan alamamıştı

Buz kristallerinden oluşan taneli yapısı nedeniyle etkileyici bir görüntü oluşturan bulutlar, sosyal medyada en çok paylaşılan görseller arasına girdi.

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Gökyüzündeki esrarengiz şekillerin gizemi çözüldü! Kimse gözünü bulutlardan alamamıştı

"İÇERİSİNDE BUZ KRİSTALLERİ VAR"İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü, Öğretim Üyesi Dr. Deniz Demirhan, 'Cirrocumulus' bulutunun yukarı seviyede, troposferin en üst tabakasında oluştuğunu belirterek,

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Gökyüzündeki esrarengiz şekillerin gizemi çözüldü! Kimse gözünü bulutlardan alamamıştı

"Havanın soğuk olmasıyla tabi ki ilişkili, yukarı seviyede ısıda bir kararsızlık oluşmasıyla tanımlanır. Bu bulutlar çok incedir. İçerisinde buz kristalleri ve aşırı soğuk su tanecikleri vardır.

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Gökyüzündeki esrarengiz şekillerin gizemi çözüldü! Kimse gözünü bulutlardan alamamıştı

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Gökyüzündeki esrarengiz şekillerin gizemi çözüldü! Kimse gözünü bulutlardan alamamıştı

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Gökyüzündeki esrarengiz şekillerin gizemi çözüldü! Kimse gözünü bulutlardan alamamıştı

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Gökyüzündeki esrarengiz şekillerin gizemi çözüldü! Kimse gözünü bulutlardan alamamıştı

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Gökyüzündeki esrarengiz şekillerin gizemi çözüldü! Kimse gözünü bulutlardan alamamıştı

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