İstanbul'da gol sesi çıkmadı

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında ikas Eyüpspor ve Göztepe arasında oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.

Bu skorla Göztepe puanını 13'e, Eyüpspor 5'e yükseltti.

Gelecek hafta Göztepe, RAMS Başakşehir FK'yı konuk edecek. Eyüpspor ise Kocaelispor deplasmanına gidecek.

Maçın önemleri anları şöyle:

31. dakikada Eyüpspor kalecisi Felipe'nin ceza sahası dışına çıkarak müdahale ettiği topu önünde bulan Efkan Bekiroğlu'nun uzak mesafeden direkt kaleye gönderdiği top auta çıktı.

33. dakikada orta sahada kaptığı topla hareketlenen Eyüpsporlu Draguş'un soldan içeri çevirdiği topa kale önünde Thiam dokunamadı ve meşin yuvarlak dışarı gitti.

GÖZTEPE DİREĞE TAKILDI

Göztepe 39. dakikada gole yaklaştı. Sol taraftan kullanılan taç atışı sonrasında ceza sahasına gelen topu Juan kaleye gönderdi, savunmadan seken topa Allan altıpas içinde kafayla vurdu, kalecinin çelerek üst direkten geri dönen topa Allan bir kez daha vurdu, savunma gole izin vermedi.

48. dakikada Allan'ın hatalı pası sonrası topla buluşan Draguş'un ceza yayı çevresinden çektiği şutta top üstten auta gitti.

LİS'TEN KRİTİK KURTARIŞLAR

90+2. dakikada Emre Akbaba'nın sol taç çizgisine yakın bir noktadan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına gönderdiği topa Thiam kafayla vurdu, Göztepe kalecisi Lis meşin yuvarlağın ağlara gitmesine izin vermedi.

90+7. dakikada kullanılan köşe vuruşu sonrasında ceza sahası sol çaprazında topu kontrol eden Ampem'in ortasında Thiam kafayı vurdu, kaleci Lis çizgi üstünde meşin yuvarlağı kontrol etti.