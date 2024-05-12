İstanbul'da gölete giren iki çocuk hayatın kaybetti

Olay, saat 19.00 sıralarında Kayabaşı Mahallesi 24. Bölge'de bulunan gölette yaşandı. Yaşları 8 ile 10 arasında değişen 3 arkadaş serinlemek amacıyla gölete girdi.

Çocuklardan biri bir süre sonra sudan çıkarken diğer 2 çocuk ise bir daha ger dönmedi. Arkadaşlarının kaybolduğu gören çocuğun yardım istemesi üzerine durum itfaiye ve polis ekiplerine ihbar edildi.

İhbar üzerine olay yerine, AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

İBB'ye bağlı Su Altı Arama Kurtarma (İSAK) ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda 2 çocuğun cansız bedeni bulunarak göletten çıkarıldı.

2 çocuğun cenazesi morga kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.