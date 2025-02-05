İstanbul'da görenleri şoke eden durum! Evden 5 ton çöp çıkartıldı

Esenler Oruç Reis Mahallesi 536 sokakta bulunan 5 katlı binanın birinci katındaki dairede yaşayan 67 yaşındaki Kadir Ö., iddiaya göre 10 yıldır psikolojik rahatsızlığı nedeniyle çöp topluyor
Kadir Ö, topladığı çöpleri evine getirerek biriktiriyor. Kadir Ö.'nün kızı babasının çöp toplamasını engellemeye çalışsa da başarılı olamadı.
Bunun üzerine babasının evde bulunan çöpler nedeniyle hastalanmaması için Esenler belediyesi çevre koruma ekiplerinden yardım istedi.
Daireye gelen ekipler, yaptıkları çalışma sonrasında evden 5 ton çöp çıkardı.
Saatler süren çalışmanın ardından 8 kamyonla çöpler çıkarılıp ev temizlendi.