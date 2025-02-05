İstanbul'da görenleri şoke eden durum! Evden 5 ton çöp çıkartıldı

Düzenleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da görenleri şoke eden durum! Evden 5 ton çöp çıkartıldı

Esenler'de 5 katlı binanın birinci katındaki dairede yaşayan Kadir Ö.'nün evinden yaklaşık 5 ton çöp çıktı. Daire, belediye ekiplerinin çalışmasıyla temizlendi.

Esenler Oruç Reis Mahallesi 536 sokakta bulunan 5 katlı binanın birinci katındaki dairede yaşayan 67 yaşındaki Kadir Ö., iddiaya göre 10 yıldır psikolojik rahatsızlığı nedeniyle çöp topluyor

Kadir Ö, topladığı çöpleri evine getirerek biriktiriyor. Kadir Ö.'nün kızı babasının çöp toplamasını engellemeye çalışsa da başarılı olamadı.

İstanbul'da görenleri şoke eden durum! Evden 5 ton çöp çıkartıldı

Bunun üzerine babasının evde bulunan çöpler nedeniyle hastalanmaması için Esenler belediyesi çevre koruma ekiplerinden yardım istedi.

İstanbul'da görenleri şoke eden durum! Evden 5 ton çöp çıkartıldı

Daireye gelen ekipler, yaptıkları çalışma sonrasında evden 5 ton çöp çıkardı.

İstanbul'da görenleri şoke eden durum! Evden 5 ton çöp çıkartıldı

Saatler süren çalışmanın ardından 8 kamyonla çöpler çıkarılıp ev temizlendi.

İstanbul'da görenleri şoke eden durum! Evden 5 ton çöp çıkartıldı

İstanbul'da görenleri şoke eden durum! Evden 5 ton çöp çıkartıldı

İstanbul'da görenleri şoke eden durum! Evden 5 ton çöp çıkartıldı

İstanbul'da görenleri şoke eden durum! Evden 5 ton çöp çıkartıldı

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