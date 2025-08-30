İstanbul’da güzellik merkezlerine operasyon: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
İstanbul’da güzellik merkezlerine operasyon: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

İstanbul’da polis ekipleri güzellik salonlarına operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alınırken 3 işyeri için işlem yapıldı.

İstanbul Küçükçekmece'de faaliyet gösteren 14 güzellik salonunda ‘nitelikli dolandırıcılık', ‘açığa imzanın kötüye kullanılması' ve ‘bedelsiz senedi kullanma' suçlarının işlendiğinin tespiti üzerine operasyon düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce gerçekleştirilen operasyonda iş yerleri didik didik arandı. Arama yapılan 14 iş yerinin 3'üne ‘Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na muhalefet' suçundan işlem yapıldı. İş yeri sahipleri ile hanutçuluk faaliyeti gösterdiği tespit edilen 18 şüpheli ise gözaltına alındı. Şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliyedeki işlemlerinin ardından 18 kişiden 6’sı hakkında ev hapsi kararı verilirken, 12 kişi ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

