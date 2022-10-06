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İstanbul'da hacker operasyonu

Türkiye’de faaliyet gösteren uluslararası şirketlerin mail hesaplarını ele geçirerek sahte posta adresleri üzerinden dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik yapılan İstanbul'da yapılan operasyonda 10 şüpheli yakalandı.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 14:38
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İstanbul'da hacker operasyonu

İstanbul'da hacker operasyonu
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İHA'nın haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Türkiye’de ve yurtdışında faaliyet gösteren uluslararası iki şirketin kurumsal mail hesaplarını hackleyerek şirket hesaplarına gelecek paraları kendi hesaplarına yönlendiren şebekeyi tespit etti. 

İki firmadan ele geçirdikleri kurumsal maille aynı firma adına sahte hesaplar açan şebeke, bu yöntemle yurt dışındaki firmalardan kendi banka hesaplarına 665 bin lira para transferi gerçekleştirdi.

295 BİN TL BLOKE EDİLDİ

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından dün operasyon başlatıldı. İstanbul'da yapılan eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskınlarda şüphelilere ait suç unsuru olarak kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyal ile 136 bin 500 lira paraya el konuldu. Dolandırıcıların banka hesabında bulunan toplam 295 bin TL de bloke edildi.

Hackleyerek yetkisiz erişim yapan ve şirketlerin elektronik posta adreslerini taklit ederek benzer şekilde sahte adresler oluşturan şebeke üyelerinin, şirketler arası ödeme yapılacağı esnada araya girip yönlendirme yaptıkları anlaşıldı. 

Zanlıların ayrıca kamuoyunda tanınan araç kiralama firmalarının sahte sitelerini oluşturup araç kiralayacak mağdurların bankacılık bilgilerini ele geçirdikleri, kiralama bedelini mağdurların banka hesaplarından şüpheli şahısların önceden belli bir komisyon karşılığında anlaştıkları üçüncü şahısların hesaplarına havale ettikleri tespit edildi.

Ayrıca üçüncü kişiler adına kripto para firmalarından hesaplar açarak söz konusu tutarları dijital para ile bu hesaplara transfer ettirdikleri belirlendi. 
Dolandırıcılık şebekesinin, bu yöntemle toplamda 665 bin lira mağduriyet oluşturdukları aktarıldı. Gözaltına alınıp Siber Suçlarla Mücadele Şubesine getirilen dolandırıcıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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