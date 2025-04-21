İstanbul’da hafriyat kamyonu dehşeti: 6 yaşındaki Can'ı hayattan kopardı

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Esenler’de hafriyat kamyonunun çarptığı 6 yaşındaki Can Demir B. hayatını kaybetti. Şoför K.G., polis tarafından gözaltına alındı. Kaza anı, güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya çıktı.

Olay, saat 15.00 civarında Birlik Mahallesi Atışalanı Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.G.’nin kullandığı hafriyat kamyonu, 6 yaşındaki Can Demir B.’ye çarptı ve üzerinden geçti.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemleri alarak inceleme başlatırken, sağlık ekipleri Can Demir’in hayatını kaybettiğini tespit etti.

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Güvenlik kameralarını inceleyen polis, sürücü K.G.’yi gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Olay sonrası yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kazaya ilişkin bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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Görüntülerde, caddede ilerleyen hafriyat kamyonunun Can Demir’i altına aldığı ve sürüklediği anlar yer alıyor.

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Kamyonun üzerinden geçtiği 6 yaşındaki çocuk hayatını kaybediyor. Kazanın yaşandığı sırada çevredekilerin yaşadığı panik ve korku da kameraya yansıyor.

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