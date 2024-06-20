İstanbul'da halk ekmeğe zam geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Halk Ekmek AŞ tarafından üretilen ekmelere zam geldi.

İstanbul Halk Ekmek bayilerinden satılan ekmelere yüzde 60 zam yapıldı. 5 liradan satılan 250 gramlık ekmeğin fiyatı 8 TL oldu.

İstanbul Ticaret Odası mayıs ayı meclis toplantısında aldığı kararla İstanbul’da 200 gram ekmeğin azami fiyatı 10 TL’ye çıkarmıştı.

GEÇEN TEMMUZDA 3 LİRAYDI

Öte yandan geçen yıl Temmuz ayında ekmeğin fiyatı 3 liradan 5 liraya yükseltilmişti.

Ayrıca Halk Ekmek geçtiğimiz ay altın çörek, tost ekmeği ve diğer ürünlere yüzde 50 ve üzerinde zam yaptı. Buna göre altın çörek 5 TL'den 7,5 TL'ye; tost ekmeği 20 TL'den 45 TL'ye yükseldi.

İstanbul Halk Ekmek’te diğer unlu mamüllerin zamlı fiyatları:

670 gram tost ekmeği 45 TL

500 gramlık organik tam buğday ekmeği 40 TL

200 gram galeta grissini 30 TL

50 gram akdeniz ekmeği 2,25 TL

350 gram ruşeymli ekmek 30 TL

400 gram çavdarlı ekmek 40 TL

50 gramlık altın çörek 7,5 TL

1 kilogramlık organik buğday unu 50 TL

350 gram sandviç ekmeği 40 TL

350 gram hamburger ekmeği 40 TL

240 gram ciabatta (3’lü) 20 TL