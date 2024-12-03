İstanbul'da hareketli dakikalar... Yabancı uyruklu şahıs E-5'in ortasında vuruldu!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi / İHA

Bahçelievler Şirinevler'de polisin yaptığı kimlik kontrolünden kaçan yabancı bir şahıs E-5’in ortasında bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Şüphelinin yabancı uyruklu olduğu iddia edildi.

İstanbul’un Bahçelievler ilçesi Şirinevler'de devriye gezen polis ekipleri, elinde poşetle gezen ve durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurarak kimlik kontrolü yapmak istedi.

Yabancı uyruklu olduğu iddia edilen şüpheli, polisin müdahalesine karşı koyarak hızla D-100 karayoluna doğru kaçtı. Dakikalarca süren kovalamaca sırasında, şüpheli polislere bıçak çekerek direndi. Polis ekipleri, şüpheliyi bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şüpheliye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti.

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Terörle mücadele ve bomba imha ekipleri, olay yerine gelerek şüphelinin taşıdığı poşet üzerinde detaylı incelemeler gerçekleştirdi.

Görgü tanıklarından biri, "Adamın biri elinde çantayla bağırdı. İçinde maytaplar vardı herhalde. Polis geldi. Olay yerin inceleme takip ediyor. Adam canlı bomba gibi bağırdı" dedi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

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