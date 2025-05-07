İstanbul'da hareketli gece! Aynı caddede ikinci silahlı saldırı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Dün gece Beşiktaş'ta hareketli saatler yaşandı. Eğlence mekanında yaşanan tartışmanın ardından sokakta silahlı kavga çıktı. Aynı caddede bir otomobille de ateş açılmış ve 1 kişi yaralanmıştı.

Olay, saat 04.00 sıralarında İstanbul Beşiktaş ilçesi Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi Yalı Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, eğlence mekanında tartışan taraflar mekandan çıktıktan sonra sokakta tartışmaya devam etti. Bu sırada taraflardan biri silahla ateş açtı. Olayda 1 kişi yaralanırken, şüpheliler kaçtı.

İstanbul'da hareketli gece! Aynı caddede ikinci silahlı saldırı

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yapan polis, sokakta 5 adet boş kovan tespit etti. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'da hareketli gece! Aynı caddede ikinci silahlı saldırı

AYNI CADDEDE İKİNCİ KEZ SALDIRI

Beşiktaş'ta saatler önce de bir otomobile silahlı saldırı düzenlenmiş ve olayda 1 kişi bacağından vurularak yaralanmıştı. Akşam yaşanan olay, saat 19.30 sıralarında Çırağan Caddesi üzerinde meydana geldi.

İstanbul'da hareketli gece! Aynı caddede ikinci silahlı saldırı​​​​​​​

Otoparktan çıkan otomobile, önünü kesen kırmızı bir otomobilden inen kimliği belirsiz kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırgan geldiği araçla olay yerinden kaçarken, hedef olan otomobildeki 2 kişiden 1'i yaralandı.

İstanbul'da hareketli gece! Aynı caddede ikinci silahlı saldırı

İstanbul'da hareketli gece! Aynı caddede ikinci silahlı saldırı

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