İstanbul'da hastane bahçesinde silahlı saldırı!

Korkunç olay İstanbul Zeytinburnu'da bulunan Balıklı Rum Hastanesi'nin bahçesinde saat 13.00 sıralarında yaşandı.

MOTOSİKLETLE GELİP ATEŞ AÇTILAR

İddiaya göre, iki şüpheli, aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumet olduğu öne sürülen bir kişiyi kurşun yapmuruna tuttu.

BİR KİŞİ YARALANDI

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerin olay yerine polis ve sağlık ekibi gönderildi. Olayda yaralanan bir kişi, hastaneye götürüldü.

SALDIRGANLAR YAKALANDI

Saldırının ardından motosikletleriyle olay yerinden kaçan şüpheliler Beyoğlu'nda yakalandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.