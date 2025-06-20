İstanbul'da hastane otoparkında suikast

Olay 18 Haziran günü saat 17.00 sıralarında Zeytinlik Mahallesi Halit Ziya Uşaklıgil Caddesi'ndeki özel bir hastanenin otoparkında meydana geldi. Hastanede tedavi gören Osman Beşe bahçeye çıktığı sırada, arkasından yaklaşan bir kişi silahla Beşe'ye ateş açtı. Vücudunun 9 yerinden yaralanan Beşe, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saldırgan olay yerinden kaçarken, saldırganlara silahla ateş açarak karşılık veren Beşe'nin refakatçisi Hasan Ö., polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Hasan Ö., "Basit yaralamaya teşebbüs" ve "Ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından tutuklandı. Polis ekiplerinin saldırgan ve yanındaki kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

15 MİLYON DOLAR İSTENDİĞİ İDDİASI

Öte yandan annesinden kalan 90 milyon dolarlık miras davası süren Osman Beşe'nin "Daltonlar" organize suç örgütünün hedefi olduğu iddia edildi. Yurt dışı menşeli numaralardan aranan Beşe'nin, kendisine kalan mirastan 15 milyon dolar istendiği ancak kabul etmeyince tehdit edildiği iddia edildi.