İstanbul'da hatalı şerit değiştirdi, kamyon çarptı

Düzenleme: Kaynak: İHA

İstanbul Haramidere TEM Bağlantı Yolu'nda kontrolsüz şekilde şerit değiştiren araca, hafriyat kamyonu çarptı.

İstanbul Haramidere TEM Bağlantı Yolu'nda kontrolsüz şekilde şerit değiştiren araca, hafriyat kamyonu çarptı. Yaşanan kaza anları ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, dün Haramidere TEM Bağlantı Yolu Esenyurt mevkiinde yaşandı. Bir araç sürücüsü kontrolsüz şekilde şerit değiştirdi. Sol şeritte seyir halinde bulunan hafriyat kamyonu ise araca çarptı.

Yaşanan kaza sonucunda araç ağır hasar alırken, şans eseri diğer sürücülere çarpmadı. O anlar ise yoldan geçen başka bir aracın kamerasına yansıdı.

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