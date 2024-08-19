İstanbul'da hava kirliliği arttı. Uzman isim yapılması gerekenleri tek tek sıraladı

İstanbul'da hava kirliliği arttı. Uzman isim yapılması gerekenleri tek tek sıraladı
Düzenleme: Kaynak: AA

İstanbul'da hava kirliliği, 1 Ocak-31 Temmuz tarihleri arasında, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 oranında arttı.

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İstanbul'da hava kirliliği arttı. Uzman isim yapılması gerekenleri tek tek sıraladı 1

Kentteki hava kalite ölçüm istasyonlarından elde edilen verilere göre, 2023'te azot dioksit ortalaması 35,55 mikrogram/metreküp iken, 2024'te bu değer 40,61 mikrogram/metreküp olarak kaydedildi.

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İstanbul'da hava kirliliği arttı. Uzman isim yapılması gerekenleri tek tek sıraladı 2

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, hava kirliliği değerlerinin her gün değiştiğini belirtti.

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İstanbul'da hava kirliliği arttı. Uzman isim yapılması gerekenleri tek tek sıraladı 3

Toros, trafiğin, sanayi tesislerinin, ısınma kaynaklı kirleticilerin ve meteorolojik etkenlerin hava kirliliğini etkilediğini, özellikle İstanbul'da trafiğin en büyük etken olduğunu vurguladı.

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İstanbul'da hava kirliliği arttı. Uzman isim yapılması gerekenleri tek tek sıraladı 4

Toros, "1 Ocak-31 Temmuz 2023 ile 1 Ocak-31 Temmuz 2024 arasındaki verileri incelediğimizde, İstanbul'da araç kaynaklı hava kirliliği olan azot dioksit değerlerinin yüzde 14 arttığını görüyoruz" dedi.

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İstanbul'da hava kirliliği arttı. Uzman isim yapılması gerekenleri tek tek sıraladı 5

İstanbul'da her gün yeni araçların trafiğe çıkmasıyla bu sayının giderek arttığını belirten Toros, "Araç sayısı arttıkça hem trafik sıkışıklığı artıyor hem de araçlar dur-kalk yaptıkça daha fazla emisyon salınıyor, bu da atmosferin daha fazla kirlenmesine yol açıyor.

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İstanbul'da hava kirliliği arttı. Uzman isim yapılması gerekenleri tek tek sıraladı 6

İstanbul'un havasının temiz kalması için dur-kalk olayının ve araç sayısının azaltılması gerekiyor. Toplu taşımanın daha fazla kullanılması gerekiyor" diye ekledi.

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İstanbul'da hava kirliliği arttı. Uzman isim yapılması gerekenleri tek tek sıraladı 7

Toros, atmosfere salınan kirleticilerin küresel anlamda herkesi etkilediğini belirterek, "22 Temmuz'da dünya sıcaklık rekoru kırıldı. Ondan önceki temmuz ayında da sıcaklık rekorları kırıldı.

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İstanbul'da hava kirliliği arttı. Uzman isim yapılması gerekenleri tek tek sıraladı 8

Ülkemizde haziran ayında daha önceki yılların sıcaklık verileri karşılaştırıldığında, sıcaklıkların 3,6 derece daha yüksek olduğunu görüyoruz.

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İstanbul'da hava kirliliği arttı. Uzman isim yapılması gerekenleri tek tek sıraladı 9

Tüm bunların arka planında hava kirliliği yatıyor; yani insanların yaptığı faaliyetler yatıyor. Daha fazla araç kullanmamız, daha fazla üretim yapmamız, kaynakları verimsiz kullanmamız atmosferin kirlenmesine yol açıyor.

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İstanbul'da hava kirliliği arttı. Uzman isim yapılması gerekenleri tek tek sıraladı 10

Atmosferin kirlenmesi de solunum yolu rahatsızlıkları, kalp damar rahatsızlıkları hatta beyine varan rahatsızlıklara yol açıyor" dedi.

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İstanbul'da hava kirliliği arttı. Uzman isim yapılması gerekenleri tek tek sıraladı 11

Çalışmada diğer kirleticilere de bakıldığını belirten Toros, parçacık madde oranının azaldığını, ancak kükürtdioksit, ozon ve karbonmonoksit miktarlarının arttığını ekledi.

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İstanbul'da hava kirliliği arttı. Uzman isim yapılması gerekenleri tek tek sıraladı 12
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İstanbul'da hava kirliliği arttı. Uzman isim yapılması gerekenleri tek tek sıraladı 13
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İstanbul'da hava kirliliği arttı. Uzman isim yapılması gerekenleri tek tek sıraladı 14
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İstanbul'da hava kirliliği arttı. Uzman isim yapılması gerekenleri tek tek sıraladı 15
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İstanbul'da hava kirliliği arttı. Uzman isim yapılması gerekenleri tek tek sıraladı 16
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İstanbul'da hava kirliliği arttı. Uzman isim yapılması gerekenleri tek tek sıraladı 17
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İstanbul'da hava kirliliği arttı. Uzman isim yapılması gerekenleri tek tek sıraladı 18
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İstanbul'da hava kirliliği arttı. Uzman isim yapılması gerekenleri tek tek sıraladı 19
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İstanbul'da hava kirliliği arttı. Uzman isim yapılması gerekenleri tek tek sıraladı 20
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