İstanbul'da hava kirliliği arttı. Uzman isim yapılması gerekenleri tek tek sıraladı

İstanbul'da her gün yeni araçların trafiğe çıkmasıyla bu sayının giderek arttığını belirten Toros, "Araç sayısı arttıkça hem trafik sıkışıklığı artıyor hem de araçlar dur-kalk yaptıkça daha fazla emisyon salınıyor, bu da atmosferin daha fazla kirlenmesine yol açıyor.