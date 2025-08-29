İstanbul'da helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü il genelinde Asayiş Şube Müdürlüğü, ilçe emniyet müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Deniz Limanı ve Özel Harekat şube müdürlüklerine bağlı ekiplerin katıldığı 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanlığı'ndan marketlere 'fahiş fiyat' ve 'etiket' denetimi!

Taksim Meydanı'nda saat 20.00 itibariyle başlayan denetimlerde durdurulan araçlar didik didik aranırken, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri ve Genel Bilgi Toplama (GBT) yapıldı. Denetime polis helikopteri de havadan destek verdi.