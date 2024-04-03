İstanbul'da helikopter destekli huzur uygulaması

Kadıköy, Fatih ve Beyoğlu gibi birçok ilçede yapılan denetimlere, çeşitli şube müdürlüklerinden ekipler katıldı.
Araçlar, uygulama noktalarında durdurularak detaylı bir şekilde arandı ve sürücüler ile yolcuların kimlik kontrolleri yapıldı.
Kadıköy Kuşdili Caddesi’nde, ekipler tarafından durdurulan araçların sürücülerinin evrakları kontrol edildi ve yolcuların kimlikleri incelendi.
Kask takmayan bir motosiklet yolcusuna ceza uygulandı. Polis helikopteri ve narkotik köpeği “Giz” de operasyona destek verdi.