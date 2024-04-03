İstanbul'da helikopter destekli huzur uygulaması

İstanbul'da helikopter destekli huzur uygulaması
Kaynak: AA
İstanbul’da polis ekipleri, helikopter desteğiyle “huzur operasyonu” gerçekleştirdi.
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İstanbul'da helikopter destekli huzur uygulaması 1

Kadıköy, Fatih ve Beyoğlu gibi birçok ilçede yapılan denetimlere, çeşitli şube müdürlüklerinden ekipler katıldı.

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İstanbul'da helikopter destekli huzur uygulaması 2

Araçlar, uygulama noktalarında durdurularak detaylı bir şekilde arandı ve sürücüler ile yolcuların kimlik kontrolleri yapıldı.

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İstanbul'da helikopter destekli huzur uygulaması 3

Kadıköy Kuşdili Caddesi’nde, ekipler tarafından durdurulan araçların sürücülerinin evrakları kontrol edildi ve yolcuların kimlikleri incelendi.

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İstanbul'da helikopter destekli huzur uygulaması 4

Kask takmayan bir motosiklet yolcusuna ceza uygulandı. Polis helikopteri ve narkotik köpeği “Giz” de operasyona destek verdi.

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İstanbul'da helikopter destekli huzur uygulaması 5
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İstanbul'da helikopter destekli huzur uygulaması 6
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İstanbul'da helikopter destekli huzur uygulaması 7
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İstanbul'da helikopter destekli huzur uygulaması 8
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İstanbul'da helikopter destekli huzur uygulaması 9
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İstanbul'da helikopter destekli huzur uygulaması 10
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İstanbul'da helikopter destekli huzur uygulaması 11
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İstanbul'da helikopter destekli huzur uygulaması 12
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İstanbul'da helikopter destekli huzur uygulaması 13
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İstanbul'da helikopter destekli huzur uygulaması 14
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İstanbul'da helikopter destekli huzur uygulaması 15
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