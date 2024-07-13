İstanbul’da herkesin tanıdığı adamın hazin öyküsü ortaya çıktı

İstanbul’un E-5 karayolu üzerinde Tuzla ile Maltepe arasında her gün kilometrelerce yürüyen ve sürücülerin sık sık karşılaştığı Selami Salman’ın hikayesi ortaya çıktı. Pendik'te yaşayan 50'li yaşlardaki Selami Salman, yıllardır bu yolda yürüyerek dikkat çekiyor. Salman’ın yürüyüşleri, sosyal medyada yayılan videolarla daha da merak uyandırdı.

Selami Salman’ın annesi Medine Salman, oğlunun genç yaşlarında neşeli bir insan olduğunu, ancak sevdiği kadınla nişanının bozulmasının ve geçirdiği kazanın ardından psikolojisinin bozulduğunu söyledi. Medine Salman, oğlunun nişanın bozulmasının ardından yürümeye başladığını ve bu alışkanlığını yıllardır sürdürdüğünü belirtti. Kafasından yaralandıktan sonra da yürüyüşlerine devam eden Salman, yaz kış demeden her gün E-5 karayolunda kilometrelerce yürüyor.

Salman, E-5 karayolu üzerinde yürürken sık sık sürücüler tarafından görüntüleniyor. Kimileri ona su ve yiyecek verirken, kimileri de kendisiyle konuşmaya çalışıyor. "Pendikli Forrest Gump" olarak anılan Salman, neden yürüdüğü sorusuna "Bekle gör" yanıtını veriyor.

Yolda yürürken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Selami Salman, “İki tur atıyorum. Sabah ve akşam. Sabah 8'de çıkıyorum. Söyleyecek bir şey yok. Ne diyeceğim? Sen de yürüyorsun, sen neden yürüyorsun? Yürürken bunalmıyorum. Kartal'a kadar yürüyorum, Tersane Köprüsü'nden dönüyorum. Sonra eve gidiyorum. Selami’yi arıyor millet, o benim” dedi.

ANNEDEN YÜREK BURKAN AÇIKLAMALAR

Selami Salman’ın annesi Medine Salman, oğlunun eski neşeli günlerini özlediğini belirterek, “Önceden çok neşeli bir çocuktu. Bir kız sevmişti, nişanladım. 9 sene nişanlı kaldı. Ondan sonra düğüne hazırlanırken nişan bozuldu, kız tarafı vermedi. Psikolojisi bozuldu bunun. Kendini oraya buraya vurdu. ‘Daha evlenmem’ dedi. Bir de kaza geçirdi, kafasını vurmuş. Ondan sonra hala yollarda dolaşıyor. Öteki çocuklarım gibi sağlıklı olmasını istiyorum ama gücüm yok. Beyim öleli 33 sene oldu. Bazen çocuklar için kızlar için ‘gelmesinler’ diyor. Ama her zaman değil. Sevdiği kız çoktan evlendi çoluk çocuğu var. Ama bu evlenmedi. Çaresizim. Kötü evde oturuyor diyorlarmış internette. Ne ilgisi var. Ben orada iki gelinle oturdum, kaç tane torunla çocukla oturdum. ‘Yolda yürüyor’ diyorlar. Aç susuz sanıyorlar. Yarı yiyor yarı yemiyor. Güneşte soğukta kışta dolaşıyor. Sağlıklı olsa demek ki dolaşmaz bu kadar. Tedavi edilmesini istiyorum” dedi.

Sosyal medyada “Pendikli Forrest Gump” olarak anılan ve videoları yayılan Selami Salman, basında ve sosyal medyada geniş yer buldu. Yıllardır E-5 karayolunda yürüyen Selami Salman, yolda yürürken dron ile görüntülendi.

Salman’ın bu yürüyüşleri, İstanbul’un en işlek yollarından birinde merak konusu olmaya devam ediyor.