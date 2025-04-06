İstanbul’da hırsız hedefi sadaka kutusu oldu! Beşinci kez geldi: Cemaat tedirgin oldu

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Avcılar’da iki yıl içerisinde 5’inci kez aynı mescide giren ve metal sadaka kutusundaki paraları çalmaya çalan şüpheli amacına ulaşamadı. Tüm çabasına rağmen kasayı açamayan şüpheli daha sonra mescitten çıkarak uzaklaştı.

Avcılar, Üniversite Mahallesi'ndeki Hicret Mescidinin kapısını kart kullanarak açan şüpheli, içerideki dolapları karıştırdı. Mescide ait üç güvenlik kamerasının açılarını değiştirdikten sonra mescitte dolaşan şüpheli, metal sadaka kutusunu açmaya çalıştı.

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Tüm çabasına rağmen kasayı açamayan şüpheli daha sonra mescitten çıkarak uzaklaştı. Hicret Mescidi Derneği Başkanı Bilal Dereli, "Buraları bilen bir kişi, bu 5'inci gelişi. Cemaat çok tedirgin oluyor. Emniyete birkaç kez görüntülerini verdik. Sonuç alamadık. Birisinin ayakkabılarıyla mescide içeri girip dolaşması doğru değil. Mescide girememesi için önlem alıyoruz ama yine giriyor" dedi.

İstanbul’da hırsız hedefi sadaka kutusu oldu! Beşinci kez geldi: Cemaat tedirgin oldu

İstanbul’da hırsız hedefi sadaka kutusu oldu! Beşinci kez geldi: Cemaat tedirgin oldu

İstanbul’da hırsız hedefi sadaka kutusu oldu! Beşinci kez geldi: Cemaat tedirgin oldu

İstanbul’da hırsız hedefi sadaka kutusu oldu! Beşinci kez geldi: Cemaat tedirgin oldu

İstanbul’da hırsız hedefi sadaka kutusu oldu! Beşinci kez geldi: Cemaat tedirgin oldu

İstanbul’da hırsız hedefi sadaka kutusu oldu! Beşinci kez geldi: Cemaat tedirgin oldu

İstanbul’da hırsız hedefi sadaka kutusu oldu! Beşinci kez geldi: Cemaat tedirgin oldu

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