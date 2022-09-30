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İstanbul’da hırsız polis kovalamacası

Sancaktepe’de bir eve hırsız olarak giren 2 şüpheliyi takip eden motosikletli polis ekipleri, kazaya karıştı. Kazada 2 polis hafif yaralanırken, şüpheli şahıslar içerisi altın ve para dolu aracı bırakarak kayıplara karıştı. 

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 18:52
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İstanbul’da hırsız polis kovalamacası

İstanbul’da hırsız polis kovalamacası
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Olay, saat 16.00 sıralarında İstanbul Sancaktepe Veysel Karani Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir kuyumcuya hırsızlık için giren 2 şüpheli, altın ve paraları çalarak kaçmaya başladı. İhbar üzerine harekete geçen motosikletli polis ekipleri, şüphelileri takip ettiği esnada kazaya karıştı. Kaza sonrası şüpheliler hızla olay yerinden kaçarken hafif yaralanan 2 polis memuru hastaneye kaldırıldı.

YAYA OLARAK KAÇTILAR

Olay yerinden kaçan şüpheliler, bir başka polis ekibi tarafından takip edildiğini anlayınca içerisi altın ve para dolu aracı bırakarak olay yerinden uzaklaştılar. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, araç içerisinde inceleme başlatıldı. Polis ekipleri kaçan şüpheliler için ise yakalama çalışması başlattı. 

PARA VE ALTINLARI BIRAKTILAR

Konuya ilişkin konuşan mahalle sakinlerinden Hasan Güngör, “Şüpheliler polisten kaçıyor. Polis ekipleri de o esnada ara sokaktan çıkan araçla kazaya karışıyor. Hırsızlık yaptıkları söylenen araçtakiler kaçmaya devam etti. İleride aracı bırakmışlar. İçinde de para ve altın varmış” dedi.

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