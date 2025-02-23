İstanbul’da hırsızlar bunu da yaptı! Özenle süslenmişti

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Avcılar’da hırsızlar sonunda bunu da yaptılar. Kuaför bahçesine saatlerce özenle kardan yapılan gelin, kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. O anlar anbean kameraya yansıdı.

Olay, dün saat 20.40 sıralarında Üniversite Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kuaför Bekir Gök, kar yağışı sonrası işyerinin önüne kardan adam yerine kardan gelin yaptı. Görenleri gülümseten kardan gelinin plastik gövdesi akşam saatlerinde bir grup tarafından çalındı; kuaför bahçesinde kalan kardan gelinin diğer kısımları ise grup üyeleri tarafından tekmelendi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

'YAZIK GÜNAH"

İş yeri sahibi Bekir Gök, "Yine güzel olan bir şeyin sonuna geldik. Sadece 1 gün sürdü. Dün birkaç komşumuzun da desteğiyle buralardan bayağı bir kar topladık. Güzel bir kardan gelin yaptık. Herkes fotoğraf çektirdi, çok güzel bir görüntü oluştu. Maalesef finalimiz bu. Yani sonu böyle mi olmalıydı? Bilemedim. Söyleyecek birşey bulamıyorum. Onca emek verilerek yapılan şey sadece akşama kadar sürdü. Yazık günah" diye konuştu.

İstanbul’da hırsızlar bunu da yaptı! Özenle süslenmişti

İstanbul’da hırsızlar bunu da yaptı! Özenle süslenmişti

İstanbul’da hırsızlar bunu da yaptı! Özenle süslenmişti

İstanbul’da hırsızlar bunu da yaptı! Özenle süslenmişti

İstanbul’da hırsızlar bunu da yaptı! Özenle süslenmişti

İstanbul’da hırsızlar bunu da yaptı! Özenle süslenmişti

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