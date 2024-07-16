İstanbul’da hırsızlık anı saniye saniye kaydedildi

Kaynak: AA
İstanbul’da hırsızlık anı saniye saniye kaydedildi

İstanbul Maltepe’de, park halindeki bir otomobilden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle bir şüpheli gözaltına alındı.

Hırsızlık anı saniye saniye kaydedildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Temmuz’da Çınar Mahallesi Bağdat Caddesi’nde park edilen bir otomobilden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ç

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini belirlediği şüpheli T.Ö’yü ikametinde yakaladı.

Polis, zanlıyla bağlantısı olduğunu düşündüğü Esenyurt’taki bir adrese yaptığı operasyonda ise 1 dizüstü bilgisayar ile 2 taşınabilir hard disk ele geçirdi. Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Otomobilden yapılan hırsızlık anı ise güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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