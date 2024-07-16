İstanbul’da hırsızlık anı saniye saniye kaydedildi

Hırsızlık anı saniye saniye kaydedildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Temmuz’da Çınar Mahallesi Bağdat Caddesi’nde park edilen bir otomobilden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ç

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliğini belirlediği şüpheli T.Ö’yü ikametinde yakaladı.

Polis, zanlıyla bağlantısı olduğunu düşündüğü Esenyurt’taki bir adrese yaptığı operasyonda ise 1 dizüstü bilgisayar ile 2 taşınabilir hard disk ele geçirdi. Polisteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Otomobilden yapılan hırsızlık anı ise güvenlik kamerasınca görüntülendi.