İstanbul’da hırsızlık çetesi çökertildi

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul’un 3 ayrı ilçesinde 6 TIR ve 2 inşaat şantiyesinden hırsızlık yapan 5 kişilik bir çete çökertildi. Polisteki sorgusu tamamlanan şüpheliler sorgulandıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Büyükçekmece, Esenyurt ve Arnavutköy'de farklı zamanlarda 6 TIR ve 2 inşaat şantiyesinde meydana gelen hırsızlık olaylarının ardından polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin çalıntı plaka takılmış minibüsle olay yerine geldiği ardından çaldıklarını bu araca yükleyerek kaçtıkları belirlendi.

Güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin kimliklerini belirleyen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, daha önceden çeşitli suçlardan emniyette kaydı olduğu tespit edilen E.A. (40), S.K. (25), S.A. (29), S.Ç. (45) ve T.K. (24)'yı yapılan operasyonla gözaltına aldı.

Şüphelilerden A.A. (34)'nın ise daha önceden 51 suç kaydının olduğu, başka bir suçtan tutuklandığı ve cezaevinde olduğu belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul’da hırsızlık çetesi çökertildi

İstanbul’da hırsızlık çetesi çökertildi

İstanbul’da hırsızlık çetesi çökertildi

İstanbul’da hırsızlık çetesi çökertildi

İstanbul’da hırsızlık çetesi çökertildi

İstanbul’da hırsızlık çetesi çökertildi

İstanbul’da hırsızlık çetesi çökertildi

İstanbul’da hırsızlık çetesi çökertildi

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