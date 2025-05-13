İstanbul'da hissedilen bir deprem daha! (13 Mayıs 2025)

AFAD tarafından aktarılan bilgilere göre Marmara Denizi'de Silivri yakınlarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İstanbul'un Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) edinilen bilgiye göre İstanbul'un Silivri açıklarında saat 20.46 sıralarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin derinliğinin 10.86 kilometre olduğu ve bazı ilçelerde hissedildiği öğrenildi.