İstanbul'da hissedilen deprem! Beşik gibi salladı

Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem İstanbul'da birçok noktada hissedildi.

Kandilli Rasathanesi, depremin merkez üssünün Silivri açıklarında olduğunu belirtti. Kandilli, depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.

Deprem saati 11.36 olurken derinliği 14 km olarak ölçüldü.

AFAD: BÜYÜKLÜK 3.7

Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) paylaştığı verilere göre depremin büyüklüğü 3.7 oldu. Derinlik ise 18 km olarak ölçüldü.

AFAD, depremin merkez üssünü Marmaraereğlisi'nin 24 km açıkları olarak duyurdu.

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