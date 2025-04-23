İstanbul’da hissedilen depremin gerçek büyüklüğü ortaya çıktı! Kandilli paylaştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul’da hissedilen depremin gerçek büyüklüğü ortaya çıktı! Kandilli paylaştı

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, bugün Marmara Denizi Silivri açıklarında yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depreme dair hazırladığı ön değerlendirme raporunu kamuoyuyla paylaştı. Hazırlanan raporda merkezde hissedilen depremin derecesi 8 olarak açıklandı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), İstanbul’un Silivri ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremle alakalı ön değerlendirme raporu paylaştı.

Paylaşılan raporda, depremin merkez üssü Marmara Denizi'nde, 40.8327°K enlem ve 28.2267°D boylamında yer alırken, odak derinliği 15.2 km olarak ölçüldü. Bu, sarsıntının “sığ odaklı” olarak nitelendirilmesine yol açtı​.

MERKEZDE HİSSEDİLEN ŞİDDET DERECESİ 8

Depremin merkezine en yakın ilçe Silivri iken, onu Marmara Ereğlisi, Büyükçekmece ve Beylikdüzü izledi. İstanbul il merkezine olan uzaklık ise yaklaşık 69 kilometre olarak ölçüldü​.

KRDAE’nin hazırladığı tahmini şiddet dağılım haritasına göre, deprem merkezinde hissedilen şiddet derecesi VIII (8) olarak belirlendi. Bu, oldukça kuvvetli sarsıntı anlamına geliyor​.

"TSUNAMİ BELİRTİLERİNİ CİDDİYE ALIN"

Kandilli Rasathanesi, kıyı bölgelerde yaşayan vatandaşlara yönelik uyarılarda da bulundu. Deniz suyunun ani şekilde çekilmesinin, tsunami tehlikesinin ilk habercisi olabileceği belirtilirken, böyle bir durumda derhal yüksek yerlere çıkılması tavsiye edildi. Açık denizde ise kıyıya dönmek yerine, mümkün olduğunca açık sulara yönelmenin daha güvenli olacağı vurgulandı​.

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