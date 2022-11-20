20 Kasım 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • "İcra geliyor" diyerek dolandırmışlar! Zengin, yakışıklı, patron, çiftçi detayı

"İcra geliyor" diyerek dolandırmışlar! Zengin, yakışıklı, patron, çiftçi detayı

İstanbul'da hukuk bürosundan aradıklarını söyledikleri vatandaşlara "Borcunuzdan dolayı yasal işlem başlatılıyor" diye korkutarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 3'ü kadın 6 kişilik çete polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin bilgisayarlarında yapılan incelemede müşterilerini daha sonra aramak için "Zengin", "Yakışıklı ", "Patron", "Çiftçi" gibi özellikleriyle sınıflandırdıkları ve arşivledikleri ortaya çıktı.

Haber Giriş: 20 Kasım 2022 Pazar - 13:13
Takip Et

İstanbul'da hukuk bürosundan aradıklarını söyledikleri vatandaşlara Borcunuzdan dolayı yasal işlem başlatılıyor diye korkutarak dolandıran 3'ü kadın 6 kişilik çete yakalandı. Arşivlerini tutmuşlar

''İcra geliyor'' diyerek dolandırmışlar! Zengin, yakışıklı, patron, çiftçi detayı
+
Aa
-

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından bir grup şüphelinin Esenyurt'ta kurdukları büroda dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Sultaniye Mahallesi, Doğan Araslı Bulvarı, 350. sokakta tespit ettikleri işyerine baskın yaptı. Baskında Sercan A.(23), Mısra Ş.(25), Gizem B.(23), Z.Y.(17), Serkan A.(25) ve T.D.(29) gözaltına alındı. İşyerinde yapılan aramada nitelikli dolandırıcılık olaylarında kullanılan 10 adet cep telefonu ile 7 adet bilgisayara el kondu.

ARŞİVLERİNİ TUTMUŞLAR

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada polis şüphelilerin vatandaşları arayarak "Borcunuzdan dolayı yasal işlem başlatılıyor." "Evinize icra gelecek" gibi yalanlarla kandırarak banka hesaplarına para aktardıkları tespit edildi. Şüphelilerin bilgisayarlarında yapılan incelemede ise şüphelilerin aradıkları kişileri daha sonra tekrar aramak için "Zengin", "Yakışıklı", "Patron", "Çiftçi" gibi özellikleriyle sınıflandırarak, bilgilerini arşivledikleri belirlendi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Sercan A., Mısra Ş. Gizem B., Serkan A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli Z.Y. ve T.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿ABD’li komutandan teröristlere açık destek! YPG’nin sözde mezuniyet törenine katıldı
1
﻿ABD’li komutandan teröristlere açık destek! YPG’nin sözde mezuniyet törenine katıldı
﻿ABD’li komutandan teröristlere açık destek! YPG’nin sözde mezuniyet törenine katıldı
﻿Elon Musk Trump için anket açtı. ABD eski başkanının hesabı kalıcı olarak askıya alınmıştı
2
﻿Elon Musk Trump için anket açtı. ABD eski başkanının hesabı kalıcı olarak askıya alınmıştı
﻿Elon Musk Trump için anket açtı. ABD eski başkanının hesabı kalıcı olarak askıya alınmıştı
﻿Şarj istasyonları yönetmeliği çıktı. İşte detaylar
3
﻿Şarj istasyonları yönetmeliği çıktı. İşte detaylar
﻿Şarj istasyonları yönetmeliği çıktı. İşte detaylar
﻿Dünya Kupası için Katar’a F16'lar eşliğinde gittiler. Güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıktı
4
﻿Dünya Kupası için Katar’a F16'lar eşliğinde gittiler. Güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıktı
﻿Dünya Kupası için Katar’a F16'lar eşliğinde gittiler. Güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıktı
﻿Bakan Kirişçi'den büyük ayıp. Derdini anlatan vatandaşı aşağıladı
5
﻿Bakan Kirişçi'den büyük ayıp. Derdini anlatan vatandaşı aşağıladı
﻿Bakan Kirişçi'den büyük ayıp. Derdini anlatan vatandaşı aşağıladı
﻿F1 Abu Dabi Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in
6
﻿F1 Abu Dabi Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in
﻿F1 Abu Dabi Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in
﻿Millilerin 11'i belli oldu
7
﻿Millilerin 11'i belli oldu
﻿Millilerin 11'i belli oldu
﻿Yusufeli Barajı'nın açılış tarihi belli oldu! Artık sayılı günler kaldı
﻿Yusufeli Barajı'nın açılış tarihi belli oldu! Artık sayılı günler kaldı
﻿Yusufeli Barajı'nın açılış tarihi belli oldu! Artık sayılı günler kaldı
﻿Faciadan kıl payı kurtuldu! Yüzündeki şaşkınlık kameraya böyle yansıdı
﻿Faciadan kıl payı kurtuldu! Yüzündeki şaşkınlık kameraya böyle yansıdı
﻿Faciadan kıl payı kurtuldu! Yüzündeki şaşkınlık kameraya böyle yansıdı
﻿Yüzüne saplanan demirle hastaneye kaldırıldı!
﻿Yüzüne saplanan demirle hastaneye kaldırıldı!
﻿Yüzüne saplanan demirle hastaneye kaldırıldı!
﻿Metro İstanbul A.Ş. personel alacak
﻿Metro İstanbul A.Ş. personel alacak
﻿Metro İstanbul A.Ş. personel alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.