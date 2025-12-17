Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen uygulamanın ilk bölümünde, saat 20.00 ile 22.00 arasında 209 ayrı noktada sabit yol kontrolleri yapıldı. Denetimlere 1434 polis katılırken, çalışmalara polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot da destek verdi.

Uygulamanın ikinci aşamasında ise 22.00-23.59 saatleri arasında 1301 personel görev aldı. Bu bölümde umuma açık iş yerleri ile eğlence mekânları denetlendi.

Denetimler kapsamında 367 bin 862 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Kontroller sonucunda, aralarında çeşitli suçlardan aranan 572 kişinin de bulunduğu toplam 1062 şüpheli yakalandı.

Uygulamada ayrıca 25 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, 9 kurusıkı tabanca, 70 fişek, 1187 gram uyuşturucu madde, 160 uyuşturucu hap ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 bin 100 lira ele geçirildi.

Ekipler tarafından 676 umuma açık iş yeri denetlenirken, 1 iş yeri hakkında işlem yapıldı. Denetimlerde ayrıca 20 yabancı uyruklu ile 24 kişi hakkında idari işlem uygulandı.

2 MİLYON 417 BİN LİRA TRAFİK CEZASI KESİLDİ

Trafik kontrollerinde ise 45 bin 473 araç ve 2734 motosiklet incelendi. 2 bin 954 araç ve motosiklet ile 21 sürücüye işlem yapılırken, 14 araç trafikten men edildi. Uygulama boyunca toplam 2 milyon 417 bin 556 lira trafik cezası kesildi.