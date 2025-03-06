İstanbul’da iftar trafiği! Bu yolları sakın tercih etmeyin

İstanbul'da haftanın dördüncü iş gününde akşam saatlerinde trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Kentte mesai bitimi ve iftar saatinin yaklaşmasıyla D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun bazı noktalarında, ana arter ve caddelerde trafik yoğunlaştı.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Edirne istikametinde Yenibosna, Merter ve Cevizlibağ'da araçlar güçlükle ilerliyor. Halıcıoğlu, Çağlayan, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu arasında görülen trafik yoğunluğu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar uzanıyor.

Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişlerde, Avrasya Tüneli istikametinde ve sahil yolunda yer yer yoğunluk yaşanıyor.

TEM Otoyolu'nda Hasdal Kavşağı'ndan başlayan trafik, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar devam ediyor. TEM Otoyolu İstoç mevkisindeki trafik yoğunluğu Mahmutbey Gişelere kadar sürüyor.

Seyrantepe, Maslak, Kemerburgaz ayrımı ve Etiler katılımında da araçlar yavaş ilerliyor.

Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolunda Küçükyalı, Bostancı ve Maltepe'de trafik yoğunluğu var. Altunizade'de yoğunluk gözleniyor.

TEM Otoyolu'nda Edirne istikametinde Dudullu-Samandıra mevkilerinde yoğunluk yaşanıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde araçlar yavaş ilerlerken, Avrasya Tüneli'nde trafik akıcı seyrediyor.

METROBÜS, METRO, OTOBÜS VE TRAMVAYLAR DOLDU TAŞTI!

Akşam saatlerinde iftara yetişmek isteyen yolcular, bazı metrobüs, metro, otobüs ve tramvay aktarma istasyonlarında yoğunluğa neden oldu.

Aktarmaların yapıldığı Cevizlibağ, Zeytinburnu ve Altunizade metrobüs duraklarında oluşan yoğunluk nedeniyle uzun kuyruklar oluştu.

Yıldız-Mahmutbey metro hattının Mahmutbey durağındaki yoğunluk nedeniyle yolcular araçlara binmekte güçlük çekti.

İBB CepTrafik haritası verilerine göre, kent genelinde yüzde 83'e kadar çıkan trafik yoğunluğu, Avrupa Yakası'nda yüzde 87, Anadolu Yakası'nda yüzde 80 olarak ölçüldü.