İstanbul’da iki ayrı noktada yangın çıkaran şahıs yakalandı!

Kaynak: İHA
İstanbul’da iki ayrı noktada yangın çıkaran şahıs yakalandı!

İstanbul'un Şişli ilçesinde, ağaçlık alanlarda yangın çıkardığı belirlenen şüpheli yakalandı.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Şişli ilçesi Piyalepaşa Bulvarı'nda, saat 16.05 sıralarında ise Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Odesa Bulvarı'nda gerçekleşti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri incelendi.

2-006.jpg

Görüntülerde yangınları ateş yaktığı belirlenen bir kişinin çıkardığı belirlendi. Görüntülerin incelenmesinin ardından yangını çıkardığı tespit edilen M.T. (40) isimli şüpheli yakalandı. Şüpheli şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından "kasten yangına sebebiyet verme" suçundan adli makamlara sevk edildi.

Son Haberler
Japonya ve Avustralya'dan anlaşma! Bağlar güçlendirilecek
Japonya ve Avustralya'dan anlaşma! Bağlar güçlendirilecek
Çanakkale'de arıza yapan gemi kurtarıldı
Çanakkale'de arıza yapan gemi kurtarıldı
Kayyum sonrası seçim senaryosu dudak uçuklattı! Siyaset kulisleri yangın yeri
Kayyum sonrası seçim senaryosu dudak uçuklattı! Siyaset kulisleri yangın yeri
Keşan’da Orduevinde yangın! Çok sayıda asker hastanelik oldu
Keşan’da Orduevinde yangın! Çok sayıda asker hastanelik oldu
Pala bıyıklarıyla kadın cezaevine girecek! Herkes onu konuşuyor
Pala bıyıklarıyla kadın cezaevine girecek! Herkes onu konuşuyor