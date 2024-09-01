İstanbul'da iki baraj sıfırı gördü

İstanbullular uzun süreden bu yana sıcak ve yağışsız havalar ile mücadele etmeye devam ediyor. Yetkililer her platformda kuraklık tehlikesine dikkat çekerken bilinçsiz kullanılan su nedeni ile barajlar hızla boşalmaya devam ediyor.

İSKİ korkutucu son verileri açıkladı. Geçtiğimiz günlerde megakentin üzerine çöken kara bulutların bıraktığı yağışlar da barajlara çare olmadı. 20 milyonluk kentte barajların ortalama doluluk oranı yüzde 46,56 olarak ölçüldü.

Baraj doluluk oranı en yüksek olan baraj ise Anadolu yakasında yer alan Ömerli Barajı oldu. Ömerli Barajının doluluk oranı son olarak yüzde 26,45 olarak ölçüldü. Bunun yanı sıra iki baraj ise sıfır seviyesinde seyretmeye devam ediyor.

Istrancalar ve Kazandere Barajlarında seviye 0’ın çok üzerinde. İşte İSKİ tarafından açıklanan İstanbul’un son baraj doluluk oranları:

Ömerli Barajı: %24,45

Darlık Barajı: %13,72

Elmalı Barajı: %1,37

Terkos Barajı: %24,37

Alibey Barajı: %1,22

Büyükçekmece Barajı: %17,04

Sazlıdere Barajı: %11,12

Pabuçdere Barajı: %3,78

Istrancalar Barajı: %0,36

Kazandere Barajı: %0,57