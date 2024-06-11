İstanbul’da iki daire fiyatına lise eğitimi

Sabah’ta yer alan habere göre, aralarında Amerikan, Fransız ve İtalyan liselerinin de bulunduğu 80 özel okul, yeni öğrenci kayıtları için hazırlıklarını tamamladı. Ancak veliler, hızla artan öğrenim ücretleri karşısında büyük bir mali baskı altında. Birçok okulun ücretleri neredeyse 1 milyon TL'yi bulurken, bazıları bu sınırı aştı.

Özellikle, geçen yıl 448 bin TL olan ücreti bu yıl yüzde 130 artışla 1 milyon 50 bin TL'ye çıkan Koç Lisesi dikkat çekiyor. Robert Kolej ise yeni eğitim yılı için ücretini 1 milyon 48 bin TL olarak belirledi.

7 MİLYONU AŞACAK

LGS'de geçen yıl yüzde 1.02 dilimindeki öğrencileri kabul eden Koç Lisesi, bu yıl ücretini 1 milyon 50 bin TL’ye yükseltti. Okulun yatılılık ücretleri ise 5 gün için 332 bin 500 TL, 7 gün için ise 437 bin TL olarak açıklandı. Bir öğrencinin Koç Lisesi'nde 5 yıl boyunca eğitim görmesi halinde toplam maliyetinin, ara sınıflardaki zamlarla birlikte, 7 milyon TL'yi aşacağı öngörülüyor.

Robert Kolej de en yüksek ücret talep eden okullar arasında yer alıyor. LGS'de en az yüzde 0.5'lik dilimde yer alan öğrencileri kabul eden okul, bu yıl hazırlık sınıfı ücretini yüzde 135 artışla 1 milyon 47 bin 900 TL'ye çıkardı.

Fransız liseleri de yüksek zam oranlarıyla dikkat çekiyor. Notre-Dame de Sion Fransız Lisesi’nin hazırlık sınıfı ücreti yüzde 150 artarak 953 bin 180 TL oldu. Saint Benoit Fransız Lisesi ise hazırlık sınıfı ücretini 890 bin TL olarak belirledi.

Diğer prestijli okulların ücretleri ise şu şekilde:

Özel Alman Lisesi: 905 bin TL (Kırtasiye ücreti dahil, 10 taksit imkânı).

İzmir Saint Joseph Fransız Lisesi: 750 bin TL.

Üsküdar Amerikan Lisesi: 975 bin TL.

Tarsus Amerikan Koleji: 736 bin TL.

İzmir Amerikan Koleji: 775 bin TL.

Sainte Pulcherie Fransız Lisesi: 862 bin TL.

Galileo Galilei İtalyan Lisesi: 417 bin TL.

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