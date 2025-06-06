İstanbul’da iki daireyi kurban kanı bastı! Eşyalar kırmızıya boyandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
İstanbul’da iki daireyi kurban kanı bastı! Eşyalar kırmızıya boyandı

İstanbul Gaziosmanpaşa’da, Kurban Bayramı’nın ilk gününde kesilen kurbanların kanları 5 katlı bir apartmanın zemin altı katındaki iki daireyi bastı. Dairede kalanlar korku dolu anlar yaşadı.

Kazım Karabekir Mahallesi'nde 5 katlı apartmanın zemin altı 1'inci katındaki 2 daire, bahçenin su giderinden ve dairelerdeki tuvaletlerin giderinden gelen kanlı su ile doldu. Daire sakinlerinin ihbarı üzerine adrese İSKİ ekipleri geldi. Ekiplerin incelemesinde, sokaktaki kanalizasyon hattının tıkanıklığı sebebiyle kirli su hattındaki suyun dairelere dolduğu tespit edildi. Apartman girişindeki rögar kapağını açarak gerekli işlemleri yapan İSKİ ekipleri, tıkanıklığı giderdi. Ev sahipleri şikayetçi olurken, kanın kaçak kurban kesimi sonrası kanalizasyona karıştığı belirtildi.

'TUVALETTEN GELDİ KAN. LAĞIM GİBİ AKTI GELDİ'

Daha yeni evlendiğini ve eşinin hamile olduğunu söyleyen daire sakini Hasan Kurban, "Sabah kalktım, tuvalete baktığımda her yer kandı. Annemin yanına gidecektik, gidemedik. Her yer kan içinde, rezillik. Sabah 09.00'dan beri kanı temizlemeye çalışıyoruz. Tuvaletten lağım gibi kan geldi. İSKİ 2-3 saat sonra geldi. Eşyalarımızın hepsini attık" dedi.

'BİRİNİ Mİ ÖLDÜRDÜLER DİYE DÜŞÜNDÜM'

Diğer dairede yaşayan Burhan Karaman ise, "En az şu an 150 bin lira civarı zararım var. Eşyalarım hala kan içinde. Halı, havlu, yatak, hepsini attım. Sabah gördüğümde korktum. 'Birini mi öldürdüler?' diye düşündüm. Kurban kesmişler" dedi.

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