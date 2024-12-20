İstanbul'da iki motosiklet çaldığı iddia edilen 4 zanlı yakalandı

Düzenleme: Kaynak: AA
İstanbul'da iki motosiklet çaldığı iddia edilen 4 zanlı yakalandı

İstanbul’da, iki motosikletin çalınmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, 17 Aralık tarihinde Çağlayan’da meydana geldi. E.Ç.'ye ait iki motosikletin çalınmasının ardından, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri hızla harekete geçti.

Ekipler, yaptıkları titiz çalışmanın ardından motosikletleri çalan şüphelilerin kimliklerini tespit etti. N.B. (15), K.C. (17), C.A. (15) ve M.B. (18) adlı şüpheliler, Fatih’te düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin farklı suçlardan da kayıtlarının bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edilerek, haklarında yasal işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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