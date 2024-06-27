İstanbul'da ilçe ilçe zamlı kiralar. Tek tek hesaplandı

Temmuz ayı ile birlikte kiralar ne kadar artacağı hesaplandı. İşte İstanbul'da ilçe ilçe yeni zamlı kira miktarları?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kiralardaki yüzde 25 sınırının devam etmesine gerek kalmadığını söylemesinin ardından yeni bir açıklama gelmeyince milyonlarca kiracının gergin bekleyişi başladı.

Temmuz itibarı ile ev kiraları yeniden 12 aylık enflasyon oranında zamlanacak. Türkiye'deki tüm konutlara yaklaşık yüzde 65 oranında zam gelmesi bekleniyor. Bu oran kiraların zaten yüksek olduğu İstanbul'da ev kiralarının astronomik rakamları bulmasına neden olacak.

İSTANBUL'DA KİRALARIN EN YÜKSEK OLDUĞU İLÇELER

Uzman İstanbul'da 1 Temmuz ile birlikte kira artışları ilçe ilçe hesapladı. İstanbul'un en pahalı ev kiralarının ise Sarıyer'deki konutlarda olduğu belirlendi.

Yüksek kira konusunda Sarıyer'i Beşiktaş Bakırköy, Kadıköy ve Beyoğlu izledi.. Eyüp, Fatih ve Üsküdar da yüksek kiralı ilçeler arasında yer aldı.

İSTANBUL'DA KİRALARIN DÜŞÜK OLDUĞU İLÇELER

İstanbul'da ev kiralarının daha düşük olduğu ilçeler ise Sancaktepe, Silivri, Sultanbeyli, Arnavutköy, Kurtköy ve Çatalca olarak öne çıktı.

İLÇELER KİRA ORTALAMASI YÜZDE 65 ZAM

BEŞİKTAŞ 48 BİN LİRA 79 BİN LİRA

BAŞAKŞEHİR 35 BİN LİRA 57 BİN LİRA

BEYLİKDÜZÜ 25 BİN LİRA 41 BİN LİRA

FATİH 25 BİN LİRA 41 BİN LİRA

EYÜP 30 BİN LİRA 49 BİN LİRA

ESENYURT 28 BİN LİRA 46 BİN LİRA

ÜSKÜDAR 40 BİN LİRA 66 BİN LİRA

KADIKÖY 35 BİN LİRA 57 BİN LİRA

SARIYER 55 BİN LİRA 90 BİN LİRA

BAKIRKÖY 48 BİN LİRA 79 BİN LİRA

BEYOĞLU 50 BİN LİRA 82 BİN LİRA

ARNAVUTKÖY 26 BİN LİRA 42 BİN LİRA

ÇATALCA 25 BİN LİRA 41 BİN LİRA

SANCAKTEPE 10 BİN LİRA 16 BİN LİRA

SİLİVRİ 18 BİN LİRA 29 BİN LİRA

SULTANBEYLİ 15 BİN LİRA 24 BİN LİRA