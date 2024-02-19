İstanbul'da IŞİD finansmanlarına operasyon

Kaynak: İHA
İstanbul'da IŞİD finansmanlarına operasyon
İstanbul’da düzenlenen operasyonda IŞİD terör örgütünün para gönderen 7 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD terör örgütü içinde faaliyet gösterirken PKK/KCK/PYD terör örgütü tarafından yakalanan ve Hol Kampı'nda sözde esir olarak tutulan kadınlara "infak" adı altında finansman sağladığı belirlenen 8 şüphelinin para gönderdiğini tespit etti.

Polis ekipleri, şüphelilerin adreslerini belirledikten sonra operasyon için harekete geçti. 9 ilçede eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, diğer şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Son Haberler
Afganistan'da çığ: 25 kişi öldü Dünya
Afganistan'da çığ: 25 kişi öldü
Yozgat'ta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü Gündem
Yozgat'ta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
Yılmaz Özdil'i ilk defa ağlarken göreceksiniz. Terörün nasıl bitirileceğini açıkladı Gündem
Yılmaz Özdil'i ilk defa ağlarken göreceksiniz. Terörün nasıl bitirileceğini açıkladı
15 seçmenli köyde muhtarın tek rakibi kendisi. Köyün en genci 60 en yaşlısı 80 yaşında Gündem
15 seçmenli köyde muhtarın tek rakibi kendisi. Köyün en genci 60 en yaşlısı 80 yaşında
Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku uçuşa geçti Ekonomi
Türkiye'nin kısa vadeli dış borç stoku uçuşa geçti
Park yeri kavgası pompalı tüfekle bitti Gündem
Park yeri kavgası pompalı tüfekle bitti
Flaş.. Flaş.. Özgür Özel’le görüşme sonrası Lütfü Savaş’tan ilk açıklama Gündem
Flaş.. Flaş.. Özgür Özel’le görüşme sonrası Lütfü Savaş’tan ilk açıklama