İstanbul'da IŞİD finansmanlarına operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD terör örgütü içinde faaliyet gösterirken PKK/KCK/PYD terör örgütü tarafından yakalanan ve Hol Kampı'nda sözde esir olarak tutulan kadınlara "infak" adı altında finansman sağladığı belirlenen 8 şüphelinin para gönderdiğini tespit etti.

Polis ekipleri, şüphelilerin adreslerini belirledikten sonra operasyon için harekete geçti. 9 ilçede eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, diğer şüphelinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.