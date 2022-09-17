17 Eylül 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

İstanbul'da IŞİD operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul'da IŞİD'e yönelik operasyonda terör örgütü adına faaliyet yürüyen 10 kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 04:09
Takip Et

İstanbul'da IŞİD operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul'da IŞİD operasyonu: 10 gözaltı
+
Aa
-

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, teknik takip işlemleri ve MASAK raporu doğrultusunda IŞİD'e yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda IŞİD adına para toplama, para transferi gibi örgüt adına faaliyetler yürüttükleri tespit edilen 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Haklarında tahdit kaydı bulunan 9 yabancı uyruklu kişi için de idari işlem başlatıldı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 58 bin 950 euro, 37 bin 600 Türk lirası, 400 dolar, çok sayıda dijital materyal, örgütsel doküman, kitap, sahte kimlik ve pasaport ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 2'si deport edildi ve 2'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İşaret ettiği yer sallanan Naci Görür İstanbul için son uyarıyı yaptı yıkılacak bina ve baraj sayısını ilk kez açıkladı
1
﻿İşaret ettiği yer sallanan Naci Görür İstanbul için son uyarıyı yaptı yıkılacak bina ve baraj sayısını ilk kez açıkladı
﻿İşaret ettiği yer sallanan Naci Görür İstanbul için son uyarıyı yaptı yıkılacak bina ve baraj sayısını ilk kez açıkladı
﻿İtalya'da meydana gelen selde 7 kişi hayatını kaybetti
2
﻿İtalya'da meydana gelen selde 7 kişi hayatını kaybetti
﻿İtalya'da meydana gelen selde 7 kişi hayatını kaybetti
﻿İktidarın bir seçim yatırımı daha ortaya çıktı. Ucuz konuttan sonra sıra şimdi de buna geldi
3
﻿İktidarın bir seçim yatırımı daha ortaya çıktı. Ucuz konuttan sonra sıra şimdi de buna geldi
﻿İktidarın bir seçim yatırımı daha ortaya çıktı. Ucuz konuttan sonra sıra şimdi de buna geldi
﻿İslam Memiş gram altının ne kadar olacağını açıkladı. Kritik uyarıyı yapıp tarih verdi
4
﻿İslam Memiş gram altının ne kadar olacağını açıkladı. Kritik uyarıyı yapıp tarih verdi
﻿İslam Memiş gram altının ne kadar olacağını açıkladı. Kritik uyarıyı yapıp tarih verdi
﻿Fırtınaları önceden bilen adam Kerem Ökten büyük fırtınanın gününü açıkladı. Amniiiiiin gücü ölçülemiyor, ölçek yetmiyor
5
﻿Fırtınaları önceden bilen adam Kerem Ökten büyük fırtınanın gününü açıkladı. Amniiiiiin gücü ölçülemiyor, ölçek yetmiyor
﻿Fırtınaları önceden bilen adam Kerem Ökten büyük fırtınanın gününü açıkladı. Amniiiiiin gücü ölçülemiyor, ölçek yetmiyor
﻿Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi personel alacak
6
﻿Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi personel alacak
﻿Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi personel alacak
﻿Ukrayna basını yazdı. Dinamo Kiev Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor
7
﻿Ukrayna basını yazdı. Dinamo Kiev Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor
﻿Ukrayna basını yazdı. Dinamo Kiev Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor
﻿İstanbul'da IŞİD operasyonu: 10 gözaltı
﻿İstanbul'da IŞİD operasyonu: 10 gözaltı
﻿İstanbul'da IŞİD operasyonu: 10 gözaltı
﻿İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nde değişiklik
﻿İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nde değişiklik
﻿İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nde değişiklik
﻿Adnan Polat: Galatasaray için söz verdim
﻿Adnan Polat: Galatasaray için söz verdim
﻿Adnan Polat: Galatasaray için söz verdim
﻿Evde çıkan tartışma kanlı bitti: 1 Ölü
﻿Evde çıkan tartışma kanlı bitti: 1 Ölü
﻿Evde çıkan tartışma kanlı bitti: 1 Ölü
﻿2023 CEV Şampiyonlar Ligi'nde rakipler belli oldu
﻿2023 CEV Şampiyonlar Ligi'nde rakipler belli oldu
﻿2023 CEV Şampiyonlar Ligi'nde rakipler belli oldu
﻿Sudan’daki sel felaketinde can kaybı 134’e yükseldi
﻿Sudan’daki sel felaketinde can kaybı 134’e yükseldi
﻿Sudan’daki sel felaketinde can kaybı 134’e yükseldi
﻿EuroBasket 2022'de finalin adı belli oldu: Fransa-İspanya
﻿EuroBasket 2022'de finalin adı belli oldu: Fransa-İspanya
﻿EuroBasket 2022'de finalin adı belli oldu: Fransa-İspanya
﻿Erzurum'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
﻿Erzurum'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
﻿Erzurum'da 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi
﻿Putin: Ukrayna'nın karşı taarruzuna karşın planlarımızda değişiklik yok
﻿Putin: Ukrayna'nın karşı taarruzuna karşın planlarımızda değişiklik yok
﻿Putin: Ukrayna'nın karşı taarruzuna karşın planlarımızda değişiklik yok
﻿Motorine indirim geliyor
﻿Motorine indirim geliyor
﻿Motorine indirim geliyor
﻿Okan Buruk: Lideri yenip lider olduk
﻿Okan Buruk: Lideri yenip lider olduk
﻿Okan Buruk: Lideri yenip lider olduk
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.