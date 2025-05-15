İstanbul'da IŞİD operasyonu: 11 gözaltı

Düzenleme: Kaynak: ANKA

İstanbul’da terör örgütü IŞİD’e yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Türkiye'de kaçak yaşayan 3 kişi sınır dışı işlemleri için ilgili birimlere teslim edildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, terör örgütü IŞİD'in faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Çatışma bölgeleri ile bağlantılı olarak hareket eden ve halihazırda İstanbul’da faaliyet gösterdiği belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik, bu sabah belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Baskınlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Ayrıca, Türkiye'de yasal kalış hakları bulunmayan 3 şüpheli sınır dışı işlemleri için ilgili birimlere teslim edildi.

Son Haberler
Bu görüntüler Diyarbakır’da çekildi: Su samurları çöpte yiyecek arıyor
Bu görüntüler Diyarbakır’da çekildi: Su samurları çöpte yiyecek arıyor
Bülent Ersoy vasiyetini ilk kez açıkladı! Serveti dillere destan olmuştu
Bülent Ersoy vasiyetini ilk kez açıkladı! Serveti dillere destan olmuştu
Brent petrol 64 dolara geriledi: Fiyatları neden düşüyor?
Brent petrol 64 dolara geriledi
Eskişehir'de hayvan pazarı için yer satışları başlıyor
Eskişehir'de hayvan pazarı için yer satışları başlıyor
10 yıl hapis cezası ile aranan firari yakalandı
10 yıl hapis cezası ile aranan firari yakalandı