İstanbul’da IŞİD operasyonu: 8 gözaltı

Kaynak: İHA
İstanbul’da IŞİD operasyonu: 8 gözaltı

İstanbul’da terör örgütü IŞİD’e yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin bomba yapımının anlatıldığı bir uygulamayı kullandıkları öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 1 şüphelinin eylemsel amaçlı bomba yapımı ve benzeri paylaşımların yapıldığı 'ROCKHETCHAT' isimli uygulamayı kullandığı, 2 şüphelinin örgüte ilişkin paylaşılan fotoğraf veya videolarda bulunan şahıslara benzerlik gösterdiği tespit edildi. 7 şüphelinin ise yabancı terörist savaşçı olduğu belirlenirken, toplamda tespit edilen 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyon sonucu 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

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