İstanbul'da IŞİD'e büyük darbe! Eylem hazırlığındaydılar

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul'da eylem hazırlığında olan 12 IŞİD üyesi, polisin eş zamanlı operasyonu ile yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda silah ve dijital materyaller ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin IŞİD silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalarda, örgüte mensup olduğu belirlenen ve çatışma bölgelerinde bulunan şüphelilerin İstanbul'daki adresleri tespit edildi. Çalışmalarını tamamlayan polis, söz konusu adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 12 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin Türkiye'de eylem hazırlığında olduğu tespit edildi. Adreslerde yapılan aramalarda 1 silah, 1 şarjör, 13 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İstanbul'da IŞİD'e büyük darbe! Eylem hazırlığındaydılar

İstanbul'da IŞİD'e büyük darbe! Eylem hazırlığındaydılar

İstanbul'da IŞİD'e büyük darbe! Eylem hazırlığındaydılar

İstanbul'da IŞİD'e büyük darbe! Eylem hazırlığındaydılar

İstanbul'da IŞİD'e büyük darbe! Eylem hazırlığındaydılar

İstanbul'da IŞİD'e büyük darbe! Eylem hazırlığındaydılar

İstanbul'da IŞİD'e büyük darbe! Eylem hazırlığındaydılar

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